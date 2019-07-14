Двое россиян пострадали при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане
Двое россиян и пять сирийцев получили травмы при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане.
Инцидент произошел около дворца Шекинских ханов. Согласно имеющейся информации, ветка ханского дерева чинар (платан) отломилась из-за сильного ветра и упала, задев туристов, осматривающих территорию дворца.
Всего в происшествии пострадали 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние российских граждан в Министерстве здравоохранения Азербайджана оценили как стабильное.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под свой личный контроль. На месте работают сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры, сообщают РИА Новости.
Дворец Шекинских ханов является одним из самых выдающихся памятников Азербайджана и включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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