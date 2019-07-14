Третий ежегодный ночной велофестиваль прошел в Москве
В Москве прошел третий ежегодный ночной велофестиваль. Во время его проведения был установлен новый рекорд Гиннесса. Велопробег по ночной столице начался от Васильевского спуска.
— Место старта очень важное и почетное. Эту идею поддержали коллеги в администрации президента. Мы рассчитываем, что к мероприятию присоединятся от 10 до 15 тысяч человек, — прокомментировал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Помощь участникам велофестиваля оказывали 250 волонтеров. Для них на сайте фестиваля была организована отдельная регистрация.
— На мероприятии они помогали с логистикой. Подсказывали, как добраться до старта или сцены, — прокомментировали организаторы.
По словам Максима Ликсутова, на протяжении всего маршрута дежурили бригады скорой помощи.
— Мы уделили большое внимание вопросу безопасности, — отметил Максим Ликсутов.
Протяженность маршрута составила 11 километров. Путь от Васильевского спуска до станции метро «Достоевская» участники велофестиваля должны были преодолеть за полтора часа.
Кстати, к фестивалю присоединились подростки, взрослые и даже дети. Некоторые из спортсменов традиционно подошли к подготовке к заеду с энтузиазмом — украсили своих «железных коней», взяли в поездку родных, друзей и даже домашних питомцев.
— Вместе со мной сегодня участвует мой верный четвероногий друг Чапи. Второй год подряд вместе с ним мы совершаем незабываемую поездку по ночному городу. Я рада, что Москва стала городом для велосипедов. Практически везде есть велодорожки, станции проката. Налажена вся инфраструктура, — рассказала одна из участниц велопробега, жительница Центрального административного округа Анна Ильина.
Москвич из Южного округа Артем Курагин начал подготовку к конкурсу еще две недели назад.
— Каждый день после работы я ездил по городу. Хотел, чтобы организм привык к такой физической нагрузке. Я впервые участвую в таком фестивале. Надеюсь, что получится доехать до финиша, — прокомментировал юноша на старте.
Хорошего настроения ему прибавляло и то, что несколько минут до этого парень стал одним из тех, благодаря кому удалось установить новый рекорд Гиннесса: 2620 человек выстроились так, чтобы образовать огромную фигуру велосипеда. Этот рекорд был официально зафиксирован.
— Мы подсчитывали участников двумя способами: вручную и с помощью штрихкодов. На эту процедуру понадобилось около двух часов, — рассказала судья Книги рекордов Гиннесса Паула Сапинска.
Она добавила, что теперь данные о рекорде будут переданы в головной офис и в скором времени их опубликуют на официальный сайте Книги рекордов.
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