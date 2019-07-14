Третий ежегодный ночной велофестиваль прошел в Москве

В Москве прошел третий ежегодный ночной велофестиваль. Во время его проведения был установлен новый рекорд Гиннесса. Велопробег по ночной столице начался от Васильевского спуска.

— Место старта очень важное и почетное. Эту идею поддержали коллеги в администрации президента. Мы рассчитываем, что к мероприятию присоединятся от 10 до 15 тысяч человек, — прокомментировал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помощь участникам велофестиваля оказывали 250 волонтеров. Для них на сайте фестиваля была организована отдельная регистрация.

— На мероприятии они помогали с логистикой. Подсказывали, как добраться до старта или сцены, — прокомментировали организаторы.

По словам Максима Ликсутова, на протяжении всего маршрута дежурили бригады скорой помощи.

— Мы уделили большое внимание вопросу безопасности, — отметил Максим Ликсутов.

2620 человек выстроились так, чтобы образовать огромную фигуру велосипеда. Этот рекорд был официально зафиксирован Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Протяженность маршрута составила 11 километров. Путь от Васильевского спуска до станции метро «Достоевская» участники велофестиваля должны были преодолеть за полтора часа.

Кстати, к фестивалю присоединились подростки, взрослые и даже дети. Некоторые из спортсменов традиционно подошли к подготовке к заеду с энтузиазмом — украсили своих «железных коней», взяли в поездку родных, друзей и даже домашних питомцев.

— Вместе со мной сегодня участвует мой верный четвероногий друг Чапи. Второй год подряд вместе с ним мы совершаем незабываемую поездку по ночному городу. Я рада, что Москва стала городом для велосипедов. Практически везде есть велодорожки, станции проката. Налажена вся инфраструктура, — рассказала одна из участниц велопробега, жительница Центрального административного округа Анна Ильина.

Москвич из Южного округа Артем Курагин начал подготовку к конкурсу еще две недели назад.

— Каждый день после работы я ездил по городу. Хотел, чтобы организм привык к такой физической нагрузке. Я впервые участвую в таком фестивале. Надеюсь, что получится доехать до финиша, — прокомментировал юноша на старте.

Хорошего настроения ему прибавляло и то, что несколько минут до этого парень стал одним из тех, благодаря кому удалось установить новый рекорд Гиннесса: 2620 человек выстроились так, чтобы образовать огромную фигуру велосипеда. Этот рекорд был официально зафиксирован.

Путь от Васильевского спуска до станции метро «Достоевская» участники велофестиваля должны были преодолеть за полтора часа. На фото: Александр Новиков и Вероника Садкова Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— Мы подсчитывали участников двумя способами: вручную и с помощью штрихкодов. На эту процедуру понадобилось около двух часов, — рассказала судья Книги рекордов Гиннесса Паула Сапинска.

Она добавила, что теперь данные о рекорде будут переданы в головной офис и в скором времени их опубликуют на официальный сайте Книги рекордов.

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