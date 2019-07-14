Город красивых людей: форвард ЦСКА рассказал о том, как ему живется в Москве

— Вы буквально на днях вернулись в Москву из Штатов. Как вас встретила Златоглавая?

— Все привычно, на самом деле. Первый день провел довольно расслабленно, в США как раз был национальный праздник, День независимости. Хотелось даже на расстоянии как-то быть его частью.

— Вас уже можно назвать почти москвичом, вы прожили здесь без малого шесть лет!

— Да, первый контракт с ЦСКА мы подписали в 2013-м, с тех пор я здесь.

— Сложно было адаптироваться?

— Мой первый год определенно был довольно трудным. До Москвы я жил в Греции, играл за «Олимпиакос». Афины — это город, где солнце светит круглый год, прохожие открытые и улыбчивые, да и людей там меньше. Здесь же на улицах десятки миллионов! Но все-таки одним из самых сложных испытаний была погода.

— Влюбиться в Москву получилось?

— Да, постепенно я научился наслаждаться каждым моментом, проведенным здесь! Хотя снег до сих пор остается чем-то странным. В январе-феврале ты практически не видишь солнца, это довольно необычный опыт. Да и ночь зимой кажется бесконечной: солнце встает в десять утра, а в пять вечера уже темно. К этому нужно привыкнуть.

— Русский язык выучить успели?

— Нет, должен признаться, я не говорю по-русски, хотя кое-что понимаю. Это немного стыдно, особенно с учетом того, сколько лет я здесь прожил. Но я искренне пытался освоить русский! Это очень сложный язык, его не получается схватывать на лету. Да, я что-то слушал, читал. Но для настоящего общения следует постоянно разговаривать с местными, нанимать профессионального репетитора, подходить к этому серьезно. Однако я хочу выучить! Мои жена и дочь вот уже начали. Может быть, в этом году будет время, посмотрим.

— Получилось ли перенять какие-то русские традиции?

— Мне кажется, что-то усвоилось само собой, тут не надо прилагать каких-то специальных усилий. Мы стараемся есть традиционную русскую пищу, слушать русскую музыку, делать все те вещи, которые каждый день делают москвичи. Даже отмечаем русские праздники, как это делаете вы. На самом деле я очень многое узнал за эти годы. Новая культура — это всегда интересно, особенно когда ты постоянно в ней пребываешь.

— Правда ли, что русские девушки самые красивые?

— Если я отвечу на этот вопрос, моя жена вряд ли будет очень довольна! Но здесь, в России, действительно очень много красивых людей в самом широком смысле этого слова. Если вы бывали на Западе, то наверняка слышали все эти стереотипы: русские закрытые, недружелюбные, грубые… Мое мнение, основанное на личном опыте, прямо противоположно.

— Вы один из лучших игроков баскетбольного клуба ЦСКА. Что скажете о российском спорте в целом?

— ЦСКА — исторически одна из самых сильных и успешных команд и в Европе, и во всем мире. За последние шесть-семь лет появилось очень много сильных игроков, удалось выйти на высокий уровень. Да и люди стали больше интересоваться баскетболом.

— А что можно выделить, говоря об отношении русских к спорту?

— Мне очень нравится подход игроков, их самоотдача, неравнодушие к судьбе своей команды. Вообще здорово, что главная цель каждого участника команды — выиграть. Мы ежегодно настраиваемся на очередные чемпионские титулы. Эта культура единения в команде заряжает новыми силами. И то, как фанаты поддерживают свой клуб, тоже можно назвать одним из лучших впечатлений!

Команды земляков сразились на футбольном поле

На столичной «Сапсан Арене» завершился большой футбольный праздник: традиционный турнир среди коллективов национально-культурных объединений.

В соревнованиях приняли участие 24 команды, представляющие московских казахов, армян, таджиков, узбеков, киргизов, азербайджанцев, а также представителей других национальностей, проживающих в столице. Первое место в упорной борьбе заняла команда «Пахтакор-79», состоящая из представителей узбекской диаспоры Москвы. Обыграв в напряженном финальном поединке команду нигерийцев BIAFRA, она стала победителем турнира второй раз подряд. Лучшим игроком признан Нурсултан Рустамбеков («Пахтакор-79»). Награждая победителей и призеров, организаторы турнира и почетные гости отметили возросший уровень мастерства участников соревнований и поблагодарил спортсменов за честную игру и уважительное отношение к соперникам.

СПРАВКА

Баскетболист Кайл Террел Хайнс родился 2 сентября 1986 года в Сиклервилле, штат Нью-Джерси, США. Одним из его первых контрактов стал договор с итальянской командой «Вероли», в которой он выиграл два кубка второй лиги и стал самым ценным игроком. Сейчас выступает за баскетбольный клуб ЦСКА. В сезоне 2018/19 был выбран капитаном команды, став вторым капитаном-легионером в истории армейского клуба. Играет на позиции тяжелого форварда и центрового.

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