Воскресенье 14 июля , 18:07
Ясно + 19 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Интервью

Город красивых людей: форвард ЦСКА рассказал о том, как ему живется в Москве

Евгения Стогова
• 17:04 • 14 июля 2019
Когда у играющего за баскетбольную команду ЦСКА американца Кайла Хайнса родилась дочь, он решил назвать ее русским именем Аня
0
doc767vdlgs1hct4ov72tr
Когда у играющего за баскетбольную команду ЦСКА американца Кайла Хайнса родилась дочь, он решил назвать ее русским именем Аня
Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
Американский профессиональный баскетболист Кайл Хайнс, единственный действующий игрок, в коллекции которого четыре титула чемпиона Евролиги, недавно заявил о готовности продолжить работу с российской командой ЦСКА, капитаном которой он является. «Вечерка» пообщалась с легионером и выяснила, к чему сложнее всего привыкнуть американцу в Москве.

— Вы буквально на днях вернулись в Москву из Штатов. Как вас встретила Златоглавая?

— Все привычно, на самом деле. Первый день провел довольно расслабленно, в США как раз был национальный праздник, День независимости. Хотелось даже на расстоянии как-то быть его частью.

— Вас уже можно назвать почти москвичом, вы прожили здесь без малого шесть лет!

— Да, первый контракт с ЦСКА мы подписали в 2013-м, с тех пор я здесь.

— Сложно было адаптироваться?

— Мой первый год определенно был довольно трудным. До Москвы я жил в Греции, играл за «Олимпиакос». Афины — это город, где солнце светит круглый год, прохожие открытые и улыбчивые, да и людей там меньше. Здесь же на улицах десятки миллионов! Но все-таки одним из самых сложных испытаний была погода.

— Влюбиться в Москву получилось?

— Да, постепенно я научился наслаждаться каждым моментом, проведенным здесь! Хотя снег до сих пор остается чем-то странным. В январе-феврале ты практически не видишь солнца, это довольно необычный опыт. Да и ночь зимой кажется бесконечной: солнце встает в десять утра, а в пять вечера уже темно. К этому нужно привыкнуть.

— Русский язык выучить успели?

— Нет, должен признаться, я не говорю по-русски, хотя кое-что понимаю. Это немного стыдно, особенно с учетом того, сколько лет я здесь прожил. Но я искренне пытался освоить русский! Это очень сложный язык, его не получается схватывать на лету. Да, я что-то слушал, читал. Но для настоящего общения следует постоянно разговаривать с местными, нанимать профессионального репетитора, подходить к этому серьезно. Однако я хочу выучить! Мои жена и дочь вот уже начали. Может быть, в этом году будет время, посмотрим.

— Получилось ли перенять какие-то русские традиции?

— Мне кажется, что-то усвоилось само собой, тут не надо прилагать каких-то специальных усилий. Мы стараемся есть традиционную русскую пищу, слушать русскую музыку, делать все те вещи, которые каждый день делают москвичи. Даже отмечаем русские праздники, как это делаете вы. На самом деле я очень многое узнал за эти годы. Новая культура — это всегда интересно, особенно когда ты постоянно в ней пребываешь.

— Правда ли, что русские девушки самые красивые?

— Если я отвечу на этот вопрос, моя жена вряд ли будет очень довольна! Но здесь, в России, действительно очень много красивых людей в самом широком смысле этого слова. Если вы бывали на Западе, то наверняка слышали все эти стереотипы: русские закрытые, недружелюбные, грубые… Мое мнение, основанное на личном опыте, прямо противоположно.

— Вы один из лучших игроков баскетбольного клуба ЦСКА. Что скажете о российском спорте в целом?

— ЦСКА — исторически одна из самых сильных и успешных команд и в Европе, и во всем мире. За последние шесть-семь лет появилось очень много сильных игроков, удалось выйти на высокий уровень. Да и люди стали больше интересоваться баскетболом.

— А что можно выделить, говоря об отношении русских к спорту?

— Мне очень нравится подход игроков, их самоотдача, неравнодушие к судьбе своей команды. Вообще здорово, что главная цель каждого участника команды — выиграть. Мы ежегодно настраиваемся на очередные чемпионские титулы. Эта культура единения в команде заряжает новыми силами. И то, как фанаты поддерживают свой клуб, тоже можно назвать одним из лучших впечатлений!

Команды земляков сразились на футбольном поле

На столичной «Сапсан Арене» завершился большой футбольный праздник: традиционный турнир среди коллективов национально-культурных объединений.

В соревнованиях приняли участие 24 команды, представляющие московских казахов, армян, таджиков, узбеков, киргизов, азербайджанцев, а также представителей других национальностей, проживающих в столице. Первое место в упорной борьбе заняла команда «Пахтакор-79», состоящая из представителей узбекской диаспоры Москвы. Обыграв в напряженном финальном поединке команду нигерийцев BIAFRA, она стала победителем турнира второй раз подряд. Лучшим игроком признан Нурсултан Рустамбеков («Пахтакор-79»). Награждая победителей и призеров, организаторы турнира и почетные гости отметили возросший уровень мастерства участников соревнований и поблагодарил спортсменов за честную игру и уважительное отношение к соперникам.

СПРАВКА

Баскетболист Кайл Террел Хайнс родился 2 сентября 1986 года в Сиклервилле, штат Нью-Джерси, США. Одним из его первых контрактов стал договор с итальянской командой «Вероли», в которой он выиграл два кубка второй лиги и стал самым ценным игроком. Сейчас выступает за баскетбольный клуб ЦСКА. В сезоне 2018/19 был выбран капитаном команды, став вторым капитаном-легионером в истории армейского клуба. Играет на позиции тяжелого форварда и центрового.

Читайте также: Россияне уступили команде США в матче Лиги наций по волейболу

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

О необходимости дать определение «игровому расстройству» заявили в ВОЗ
18:3414 июля 2019
Общество
Более 400 сотрудников метро дежурят на закрытом участке Сокольнической линии
18:2014 июля 2019
Город
Сбой произошел в работе европейской навигационной системы «Галилео»
18:1014 июля 2019
Технологии
Музей Победы собрал в своих фондах около 5 тысяч фронтовых писем
17:4814 июля 2019
Общество
Виктор Медведчук рассказал о главной помехе для украинской политики
17:3914 июля 2019
В мире
ЦОДД предупредил о затруднениях движения в районе закрытых станций метро
17:2814 июля 2019
Город
Названо количество россиян, которых приставы ограничили в выезде из страны
17:2814 июля 2019
Общество
Диетолог призвала москвичей не съедать больше одного бургера в неделю
17:0714 июля 2019
Потребление
Протестующие парижане начали строить баррикады на Елисейских полях
16:5914 июля 2019
В мире
Дипломная работа, губная гармошка и гитара: какие вещи оставили в метро пассажиры
16:5814 июля 2019
Город
Штаб по организации доступа к мощам святых Петра и Февронии создан в Москве
16:5714 июля 2019
Город
Россельхознадзор выявил в стране сокрытие вспышек болезней у животных
16:3514 июля 2019
Общество
Рой Джонс 21 июля проведет массовую тренировку на Красной площади
16:2314 июля 2019
Город
Московская прокуратура начала проверку после крушения дельталета
16:2214 июля 2019
Происшествия
Метро справилось с нагрузкой в первый день закрытия участка Сокольнической линии
16:1514 июля 2019
Транспорт
Около 200 тысяч человек посетили мероприятия на День московского транспорта
15:5014 июля 2019
Город
Московский зоопарк приобрел двугорбого верблюда для разведения
15:4414 июля 2019
Город
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
15:3314 июля 2019
Внешняя политика
Молебен в честь принесения мощей святых Петра и Февронии начался в храме Христа Спасителя
15:2314 июля 2019
Город
Двое россиян пострадали при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане
15:1314 июля 2019
Происшествия
Авиакомпания опровергла сведения о неполадках у самолета, летящего в Москву
14:5414 июля 2019
Происшествия
Украинский парламентарий обвинил своего коллегу в покушении на убийство
14:4014 июля 2019
В мире
Сергей Собянин рассказал, как город помогает развиваться спальным районам
14:2714 июля 2019
Город
Госдума прокомментировала поездку Зеленского на границу с Крымом
14:2714 июля 2019
Внешняя политика
Писательница и поэтесса Елена Касьян умерла после продолжительной болезни
14:1514 июля 2019
Происшествия
Ульяна Супрун раскрыла способы избежания преждевременной смерти
14:0114 июля 2019
В мире
Кличко: Я молюсь, чтобы ничего не случилось с аварийными объектами Киева
13:3914 июля 2019
В мире
Радиоактивный грузовик обнаружили в Чернобыльской зоне
13:3114 июля 2019
В мире
Жан-Поль Бельмондо стал кавалером ордена Почетного легиона
13:0714 июля 2019
Звезды
Горожан предупредили о возможных ограничениях движения на «Кропоткинской»
12:2114 июля 2019
Город
Сергей Собянин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
12:0614 июля 2019
Общество
СК начал проверку по делу о гибели жителей Подмосковья в Тверской области
12:0314 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин пригласил москвичей на прогулку по Якиманской набережной
11:3814 июля 2019
Город
Стало известно, в каких городах России больше всего едят мороженое
11:2214 июля 2019
Потребление
Момент кражи дорогого бриллианта у звезды «Сладкой жизни» попал на видео
10:5614 июля 2019
Происшествия
Столичные жители установили мировой рекорд Гиннесса на ночном велофестивале
10:5514 июля 2019
Город
Новый пляж площадью 2,7 тысячи квадратных метров появится в Щелково
10:3814 июля 2019
Город
Уникальную «изогнутую» пирамиду открыли для посещения впервые за 50 лет
10:2414 июля 2019
В мире
Депутат Рады заявил, что блокада Крыма Украиной оттолкнула жителей региона
10:0814 июля 2019
В мире
Таксист похитил у мужчины в Москве 610 тысяч рублей
09:5014 июля 2019
Происшествия
Организатор концертов назвал гонорары грузинских актеров в России
09:3714 июля 2019
Общество
«Лунная неделя» с лекциями и показами фильмов пройдет в Музее космонавтики
09:0314 июля 2019
Город
Названы ошибки, которые могут помешать пассажирам попасть на поезд
08:2914 июля 2019
Общество
Диетолог рассказала, какие продукты можно есть перед сном
08:0714 июля 2019
Здоровье
Медики назвали ежедневные привычки, которые опасны для здоровья
07:2814 июля 2019
Здоровье
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 14 июля
07:1014 июля 2019
Город
Юрист рассказал, когда могут задержать Порошенко и людей из его окружения
06:1914 июля 2019
В мире
Иностранные эксперты признали рубль самой недооцененной валютой в мире
06:0514 июля 2019
Экономика
Двенадцать поликлиник построят в ТиНАО до 2021 года
05:3414 июля 2019
Город
Солдаты ВСУ избили командира из-за лишения дополнительных премий
05:0014 июля 2019
В мире
Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы
03:2514 июля 2019
Туризм
Владимир Зеленский перед работой искупался в Черном море
03:0214 июля 2019
В мире
Гадалки рассказали, станет ли Трамп снова президентом США
01:5614 июля 2019
В мире
Российские теннисисты завоевали золото Универсиады
01:1114 июля 2019
Спорт
Первый гастрономический фестиваль ухи пройдет в Москве
00:5414 июля 2019
Город
Салют, посвященный 75-летию освобождения Вильнюса, состоялся в столице
00:1314 июля 2019
Город
Около 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
23:5013 июля 2019
Город
Исследователи объяснили, почему люди иной расы кажутся на одно лицо
23:1813 июля 2019
Наука
Ночной велофестиваль стартовал в Москве
22:5513 июля 2019
Город
Снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в ТиНАО
22:3613 июля 2019
Происшествия
«Спартак» одолел «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги
21:2113 июля 2019
Спорт
Владимир Зеленский посетил КПП на границе с Крымом
20:5613 июля 2019
Внешняя политика
Владимир Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
20:3913 июля 2019
Внешняя политика
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Борисовских Прудах
19:5813 июля 2019
Происшествия
Второй в 2019 году парад трамваев состоялся в Москве
19:2113 июля 2019
Город
Станция метро «Спартак» работает с ограничениями из-за футбольного матча
18:5013 июля 2019
Общество
Поэт Виктор Соснора ушел из жизни
18:4813 июля 2019
Культура
Орбитальный телескоп появился у России в космосе
18:2713 июля 2019
Наука
«Желтый» уровень опасности объявлен на выходные в столице и области
18:2713 июля 2019
Общество
Росгвардия обеспечит порядок во время нахождения в Москве мощей Петра и Февронии
18:0113 июля 2019
Общество
Пробежку Владимира Зеленского сорвал Дарт Вейдер
17:3313 июля 2019
В мире
Российские школьники выиграли 4 золотые медали на олимпиаде по физике
17:1013 июля 2019
Общество
Около 10 тысяч рабочих мест создадут в Новой Москве до конца года
17:0613 июля 2019
Город
Более 200 человек посетили экскурсии в автобусных парках Мосгортранса
16:4613 июля 2019
Транспорт
Очередь к мощам Петра и Февронии будет формироваться от Пречистенской набережной
16:1813 июля 2019
Религия
Омбудсмен рассказала об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки
15:4913 июля 2019
Происшествия
Правительство опубликовало календарь праздников и выходных следующего года
15:4713 июля 2019
Общество
Крупнейший ночной велофестиваль пройдет в столице
15:1913 июля 2019
Город
Ольга Скабеева отреагировала на внесение Андрея Малахова в базу «Миротворца»
15:1813 июля 2019
Внешняя политика
Зеленского похвалили за то, что он берет пример с Путина
15:0213 июля 2019
Внешняя политика
Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве стюардессы
14:4213 июля 2019
Происшествия
Назван продукт, на котором никогда не экономят россияне
14:2813 июля 2019
Общество
Выпускникам университета МВД вручили дипломы на Красной площади
14:2813 июля 2019
Город
Пушков посоветовал Зурабишвили воспринять всерьез отмену авиасообщения с Россией
14:1913 июля 2019
Внешняя политика
Обстрел здания украинского телеканала попал на видео
13:4213 июля 2019
Город
Суд отменил штраф ЦОДД за установку «нестандартных» дорожных знаков
12:5513 июля 2019
Город
Специалисты дали советы по защите финансов и личных данных от хакеров
12:5513 июля 2019
Общество
Участников «Московского долголетия» пригласили на фитнес под открытым небом
12:3413 июля 2019
Город
«Крышу сорвало»: появилось видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы
12:2813 июля 2019
Происшествия
ТЭЦ «Северная» возобновила работу после пожара в районе станции
12:1113 июля 2019
Город
Еще около 45 километров тоннелей метро планируют построить в 2019 году
12:0213 июля 2019
Город
Правительство одобрило повышение выплат семьям с невысоким доходом
11:4513 июля 2019
Общество
Автомобильные мосты через Москву-реку и Сетунь построят до конца года
11:4313 июля 2019
Город
Небо над Москвой озарит салют в честь освобождения Вильнюса от фашистов
11:2513 июля 2019
Город
Правоохранители предупредили о новой схеме интернет-мошенников
11:2513 июля 2019
Общество
Первые маршруты МЦД помогут связать между собой 46 районов столицы
11:2313 июля 2019
Город
Андрея Малахова внесли в базу данных «Миротворец»
11:0513 июля 2019
Внешняя политика
Празднование Дня московского транспорта открыл парад трамваев
10:2913 июля 2019
Город
Украинского депутата впечатлили учения ВДВ России в Крыму
10:0813 июля 2019
Внешняя политика
Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета
09:5213 июля 2019
В мире
Столичная полиция задержала подозреваемого в убийстве собутыльника
09:3213 июля 2019
Происшествия
Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться покупными грибами
09:1913 июля 2019
Потребление
Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов Рады
09:0613 июля 2019
В мире
Москвичей предупредили об ухудшении самочувствия из-за низкого атмосферного давления
08:5313 июля 2019
Здоровье
Горожан пригласили на экопикник с йогой и живой музыкой в Серебряном бору
08:2713 июля 2019
Город
Следком назвал причину трагедии на реке в Тыве
08:0213 июля 2019
Происшествия
Россияне уступили команде США в матче Лиги наций по волейболу
07:4713 июля 2019
Спорт
Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов предприятий Транспортного комплекса Москвы
07:1713 июля 2019
Город
Спасатели предупредили о смертельной опасности москитных сеток
06:5713 июля 2019
Общество
Дождливая прохладная суббота ожидается в Москве 13 июля
06:3213 июля 2019
Город
Специалисты перечислили методы кражи персональных данных
06:1313 июля 2019
Общество
Участок Сокольнической линии метро Москвы закрыли до 20 июля
05:5313 июля 2019
Транспорт
Москвичей пригласили отметить «День бабочки» в районе Измайлово
05:3513 июля 2019
Город
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
05:1213 июля 2019
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
04:3613 июля 2019
Рынок труда
Госинспекция расчистила от мусора участок на западе Москвы
03:5813 июля 2019
Город
Москва вошла в число лучших городов с фестивалями на открытом воздухе
03:2713 июля 2019
Туризм
Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Вильнюса
03:0113 июля 2019
Общество
Подозреваемый в убийстве стюардессы в Новой Москве назвал мотив
02:3513 июля 2019
Происшествия
Один человек погиб в аварии с такси на Кутузовском проспекте
02:1213 июля 2019
Происшествия
Загрузить еще

Обманываться рады. Как используют внушение в преступных ц...

10 июля 16:07
Эфиры Вечерка-ТВ

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Александр Лосото

Прививка долголетия

Ольга Кузьмина

Мы все же немного кактусы

Екатерина Рощина

Не обманешь — не продашь

Ольга Маховская

Блюз уходящего лета

Екатерина Головина

С граблями на корову

Михаил Виноградов

На кофейной гуще

Георгий Бовт

Уронит ли Америка рубль

Наталья Науменко

Скажите спасибо своему «домовенку-Кузе»...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER