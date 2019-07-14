Госдума взяла на контроль ситуацию с похищением девушки для замужества

Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что в Госдуме держат на контроле ситуацию с девушкой, которую якобы насильно вывезли в Чечню для того, чтобы выдать замуж.

— Этот вопрос на контроле и у меня, и у моих коллег-депутатов из Чечни, — приводит слова Пушкиной РИА Новости.

Ранее стало известно, что 20-летняя девушка обратилась в женский кризисный центр «Китеж» в Москве. По ее словам, родители хотели вывезти ее в Чечню и выдать замуж против воли. Девушка уверяла, что родственники заперли ее дома и отобрали документы.

Однако спустя пять дней потерпевшая пропала из центра. Ее разыскали в аэропорту, но сотрудникам центра не удалось с ней поговорить. Девушка с родителями улетела в Чечню, сообщает РБК.

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что вся информация по данному делу будет проверена, но он уверен, что история является фейком.

— Я уверен, что там никакого насилия там нет и быть не может, — цитирует Умарова URA.RU.

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