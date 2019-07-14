Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом в Башкирии
• 20:55 • 14 июля 2019
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По предварительной информации, машина опрокинулась вследствие того, что водитель не справился с управлением
Фото: https://pixabay.com/
В результате аварии с автобусом в Башкирии погибли пять человек, еще десять пострадавших направлены в медицинские учреждения. Информацию об этом предоставили в ГИБДД РФ.
По данным ведомства, автобус перевозил пассажиров по маршруту Миндигулово — Набережные Челны. В нем находилось 39 пассажиров. По предварительной информации, машина опрокинулась вследствие того, что водитель не справился с управлением.
Ранее в МЧС РФ сообщали о пяти погибших и пяти пострадавших в результате произошедшей аварии, передает РИА Новости.
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