Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета в Подмосковье
• 21:10 • 14 июля 2019
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Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
В городском округе Солнечногорск в районе деревни Барское вертолет совершил жесткую посадку. Об этом проинформировали в Главном управлении МЧС Московской области.
— Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли. Жертв и разрушений на земле нет, — указано в сообщении.
В салоне находилось два человека, фамилия одного из них была известна, это Игорь Никтин, глава Объединения сверхлегкой авиации, фамилия второго пилота неизвестна.
— Сигнал об авиакатастрофе поступил в МЧС в 20:00. По предварительным данным, в вертолете RA-1789G Robinson-R22M. Он взлетел с аэродрома Шевлино, — добавили в ведомстве.
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