Певец Эмин Агаларов приобрел российскую версию журнала «ОК!»
• 11:56 • 15 июля 2019
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Сделка была заключена 12 июля, в пятницу
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AJ4nO9oNFo4)
Певец Эмин Агаларов купил российскую версию глянцевого журнала «ОК!». Он также приобрел одноименную онлайн-версию. Об этом сообщил директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман.
По его словам, сделка была заключена 12 июля, в пятницу. Ее финализируют в течение месяца.
— Популярное глянцевое издание, а также одноименный сайт переходят в активы медиахолдинга «Жара», — отметил Озман в интервью ТАСС.
Вскоре Агаларов лично подтвердил РБК сообщение о покупке издания. Он отметил, что в настоящий момент журнал испытывает финансовые трудности. При этом редакционная политика меняться не будет, а главный редактор Вадим Верник останется на посту.
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