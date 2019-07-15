Предметы советской эпохи представят на выставке в Москве
На ВДНХ представят экспозицию, посвященную советскому и российскому искусству. Гости увидят картины и предметы быта 1930-х годов.
Экспозиция «Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ» откроется 31 июля. Она будет разбита на несколько частей.
В разделе «Современное искусство» представят работы российских художников Валерия и Натальи Черкашиных, Антона Чумака и Егора Кошелева.
Часть экспозиции под названием «Декоративно-прикладное искусство» будет посвящена СССР. Посетителям покажут типичные предметы советской эпохи: фарфоровые фигуры, декоративные тарелки, чашки, вазы и шкатулки.
Выставка будет работать каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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