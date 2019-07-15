ФСБ обезвредила трех россиян, готовивших теракты и нападения на полицейских

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации пресекли деятельность ячейки террористической группировки «Исламское государство»* (организации, запрещенной на территории РФ). В нее входили три россиянина, готовившие теракты и нападения на полицейских. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что ячейку выявили и обезвредили в Ростовской области. На след подозреваемых удалось выйти еще в апреле 2018 года.

При попытке остановить автомобиль главаря группировки у хутора Глинки он открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правопорядка. Ответный огонь привел к взрыву неустановленного устройства. В результате преступник погиб на месте.

Вскоре были схвачены еще два сообщника. В ходе досмотра у них была найдена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

По данному факту заведено уголовное дело сразу по нескольким статьям: «приготовление к террористическому акту», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом пишет РИА Новости.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, запрещенная в России

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