Выделенная полоса заработала на улице Красная Пресня
На улице Красная Пресня введена выделенная полоса для приоритетного движения наземного городского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Наконец заработала выделенка на Красной Пресне. Ура!
Теперь более 60 тыс. пассажиров смогут проезжать участок от Б.Грузинской до Пресненского Вала быстрее. Выделенка работает без выходных, и образует единый коридор с полосой ОТ, которая начинается на просп. Маршала Жукова. pic.twitter.com/mtve9WDAMq— ЦОДД (@gucodd) 15 июля 2019 г.
Выделенная полоса работает ежедневно в обоих направлениях на участке от Большой Грузинской улицы до улицы Пресненский Вал. Протяженность участка составляет 1,1 километра.
В будние дни по улице Красная Пресня десятью маршрутами наземного транспорта пользуется более 60 тысяч пассажиров. Новый участок стал продолжением выделенной полосы, которая начинается на проспекте Маршала Жукова.
Кстати, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» планируют завершить работы во дворах района Замоскворечье. На территории дворов устранят неполадки с освещением, заменят асфальтобетонное покрытие, заново выложат тротуары плиткой. Специалисты проведут работы по озеленению и по ремонту детских площадок. Кроме того, они установят малые архитектурные формы.
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