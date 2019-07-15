Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют из-за спортивных мероприятий
• 14:39 • 15 июля 2019
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Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади закроют для посетителей с 15 по 25 июля
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»
Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей с 15 по 25 июля из-за проведения спортивных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
Мероприятия посвящены международному Дню бокса. На Красной площади 21 июля начнется самая масштабная единовременная боксерская тренировка в мире, которую проведет экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший. Данное событие попадет в Книгу рекордов Гиннесса.
На следующий день, 22 июля, стартует боксерское шоу, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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