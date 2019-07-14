Рой Джонс 21 июля проведет массовую тренировку на Красной площади
• 16:23 • 14 июля 2019
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Мероприятие приурочат к Международному дню бокса
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»
Экс-чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший 21 июля проведет на Красной площади массовую тренировку. Ожидается, что в ней примут участие более пяти тысяч человек.
— Планируется, что массовую тренировку проведут Рой Джонс-младший, олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев и Николай Валуев, — указано в сообщении организаторов мероприятия.
Мероприятие, приуроченное к Международному дню бокса, пройдет на главной площади страны 21 и 22 июля, передает агентство ТАСС.
Рой Джонс-младший получил российское гражданство в 2015 году. В активе боксера 65 побед и девять поражений.
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