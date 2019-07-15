Около 10 килограммов гильз обнаружили в подвале Центрального дома художника
• 15:32 • 15 июля 2019
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Сотрудники правоохранительных органов займутся выяснением того, как гильзы оказались в подвале, а также установлением их владельца
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В подвальном помещении Центрального дома художника, расположенного в столице на Крымском Валу, обнаружили около 10 килограммов оружейных гильз. Об этом «ВМ» рассказали в Главном управлении МВД по Москве.
— 12 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении в подвале здания на Крымском валу полиэтиленовой упаковки с гильзами. Предметы не представляют опасности, — указано в сообщении ведомства.
На данный момент проводится проверка найденных предметов. Сотрудники правоохранительных органов займутся выяснением того, как гильзы оказались в подвале, а также установлением их владельца.
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