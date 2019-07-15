Заседание по делу Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля
• 16:45 • 15 июля 2019
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Кирилл Вышинский обвиняется в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасс
Фото: Cкриншот с видео Youtube-канала «Новости Первого канала»
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, на пятницу, 19 июля.
— В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело снимается с рассмотрения до 19 июля на 15:00, — сказала представитель суда. Ее слова приводит РИА Новости.
Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ранее в Генпрокуратуре Украины высказали предположение, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник, 15 июля.
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