Суд признал законным арест средств связанных с Абызовым компаний
Московский городской суд в понедельник, 15 июля, признал законным обеспечительный арест более 925 миллионов рублей на счетах компаний, которые, по данным следствия связаны с экс-министром Михаилом Абызовым, обвиняемым в мошенничестве.
Принятое ранее Басманным судом решение признано законным, апелляционные жалобы защиты отклонены. Указанная сумма представляет собой часть арестованных активов Абызова, в общей сложности арестовано имущество и денежные средства на сумму более 20 миллиардов рублей, передает Агентство городских новостей «Москва».
Михаил Абызов был задержан 26 марта. Он обвиняется в создании преступного сообщества. По версии следствия, путем обмана акционеров крупных компаний Новосибирской области по электроэнергетике Абызов похитил у них четыре миллиарда рублей и вывел их за рубеж.
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