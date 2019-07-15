Пятиметровую фигуру певца Эда Ширана установили в столичном парке
Пятиметровую фигуру британского поп-музыканта Эда Ширана установили в парке Горького.
Как сообщили в пресс-службе парка, фигура установлена напротив арки главного входа. Задумка состоит в том, что артист «прилег» на лужайку, чтобы набраться сил перед своим первым стадионным концертом в России.
Отмечается, что любой гость парка может сфотографироваться с фигурой Ширана и оставить свое послание прямо на ней.
Первый концерт британского музыканта пройдет в Моске 19 июля, пишет агентство городских новостей «Москва».
Напомним, ранее стало известно, что Эд Ширан вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. Артист занял в рейтинге пятое место.
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