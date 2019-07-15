Турчинов рассказал об украинских ракетах, способных уничтожить Крымский мост
Украинские крылатые ракеты «Нептун» способны уничтожить Крымский мост за несколько минут, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.
По его словам, для «защиты» от России в море Киев смог быстро модернизировать С-125, а также создать мобильных комплекс крылатых ракет «Нептун». Турчинов подчеркнул, что они способны уничтожать российские военные корабли как в Черной и Азовском морях, так и в портах их базирования.
— А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия, — сказал он в интервью порталу LB.ru.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял RT, что Крымский мост надежно защищен от провокаций со стороны Украины.
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