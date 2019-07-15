Зеленый и особо опасный: чем полезен борщевик и почему он переживет ядерную войну

Борщевик Сосновского добрался до Садового кольца — горожане заметили его растущим на клумбе в одном из скверов. Это растение захватило поляны в Битцевском лесу и в парке «Лосиный Остров». Растет на заброшенных территориях, по берегам водоемов, вблизи дорог и линий электропередачи.

Упорное растение способно пережить даже ядерную зиму или ядерную войну, рассказывает доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Марина Кривошеина. Семена борщевика, например, показывали отличную всхожесть даже после охлаждения до минус 45 градусов, кстати, как и после жары под плюс 45.

— Борщевик Сосновского — кавказское растение, завезенное на территорию европейской России, чтобы делать из него силос и использовать как ценное кормовое растение. Со временем он распространился на больших территориях и превратился в злостный сорняк как для окружающей флоры и фауны, так и для человека, — рассказывает Марина Кривошеина.

Во-первых, он обжигает человека, а во-вторых, захватывая территории, вытесняет с них другие виды растений и, если речь идет о заказниках, краснокнижные виды, и так немногочисленные в таком мегаполисе, как Москва.

К сожалению, революционных биологических способов окончательного искоренения борщевика сегодня не существует. Поэтому Марина Кривошеина рекомендует традиционные методы — непрерывный покос и обработка гербицидами. Хотя с последней на территории Москвы проблематично. Законом России запрещена гербицидная обработка на территории городских поселений. Остается кропотливый ручной труд.

Проблемой борщевика заинтересовались и активисты. В столице существует проект «Фабрика Борщевик», в рамках которого ученые занимаются разработкой новых методов по борьбе с сорняком.

— Наш метод борьбы с борщевиком — найти, в чем он может быть полезен. В нашей лаборатории мы собираем разные идеи о том, как его можно использовать. Главная задача — остановить его бесконтрольное распространение, — отмечает руководитель проекта, исполнительный директор международного центра ответственного туризма в России Наталья Дронова.

Пока что нет единого метода борьбы с борщевиком, подчеркнула Дронова. Поэтому специалисты «Фабрики Борщевик» предлагают разные способы уничтожения в зависимости от вида земли.

— Дачникам борщевик лучше выкапывать, но делать это до цветения. Иначе семена прорастут, — говорит Дронова.

Городские власти о проблеме знают.

— Надо думать не только о том, как его уничтожить, но и как беду обратить в пользу, ведь он обладает и рядом полезных свойств. Без экологического просвещения это невозможно. Использование технологий, в том числе образовательных, для снижения вредных воздействий на окружающую среду и сохранения биоразнообразия необходимо, — сказала глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

В Подмосковье, например, разработана отдельная программа по борьбе с сорняком. Более прочего от борщевика Сосновского страдает земля в Можайске, Клину и Дмитровском районе Московской области. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, в этом году сорняк может поразить более 31 тысячи гектаров земли, из которых более 15 тысяч — частная собственность.

Чтобы решить проблему, областные власти обрабатывают пораженные земли химикатами и выкашивают растение. Существуют программы в некоторых других регионах. Но общей государственной пока нет, как и заметного прорыва в борьбе с захватчиком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области:

— В прошлом году мы выделили на программу по борьбе с борщевиком более 300 миллионов рублей с учетом софинансирования из муниципальных бюджетов. Но полностью избавиться от борщевика всего за один год невозможно. Программа рассчитана на ближайшие три года, а вообще мы ориентируемся на пять-семь лет. Бороться с борщевиком мы будем по всей области. Средства из государственного бюджета мы можем тратить исключительно на землю муниципальной или государственной собственности.

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