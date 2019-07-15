Первая женщина — министр обороны Германии объявила об отставке
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 15 июля, сообщила о намерении уйти в отставку. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
Свое решение она объяснила желанием работать в европейских структурах. Во вторник, 16 июля, она намерена выставить свою кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии.
— Независимо от исхода голосования в Европейском парламенте, я не буду военным министром, — заявила фон дер Ляйен.
Решение главы военного ведомства канцлер Германии Ангела Меркель назвала «сильным сигналом». Она отметила, что фон дер Ляйен уходит в отставку «в пользу нового этапа своей жизни» и решила стать председателем Еврокомиссии «с полной отдачей сил», передает агентство DPA.
Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на посту министра обороны ФРГ за всю историю страны. Ранее она возглавляла Министерство по делам семьи и труда и социальных вопросов.
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