Звезда «Дома-2» Александр Гобозов попал в аварию
• 21:04 • 15 июля 2019
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Стоит отметить, что звезда телешоу рассказал поклонникам о том, что он находится в больнице еще неделю назад
Фото: Скриншот с Youtube
Участник шоу «Дом-2» Александр Гобозов попал в больницу с травмами, полученными при аварии. Об этом звезда проекта сообщил своим поклонникам в Instagram-аккаунте.
— Многим было интересно, что со мной и куда я пропал...Так вот просто я попал в аварию и пролежал в больнице 10 дней, сейчас со мной все в порядке я выписался чувствую себя хорошо, — рассказал Гобозов.
На опубликованном в профиле фото видно, что у Гобозова забинтована голова.
Стоит отметить, что звезда телешоу впервые рассказал своим поклонникам о том, что ему понадобилась медицинская помощь, неделю назад. При этом, тогда он не уточнил, что именно с ним произошло.
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