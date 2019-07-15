Врио командира группы «Альфа» назначен полковник Курносов
Временно исполняющим обязанности начальника управления «А» (более известного как группа «Альфа») Центра специального назначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов. Об этом сообщил почетный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
— Вместо Валерия Канакина, ушедшего с этой должности весной, исполняющим обязанности начальника управления «А» был назначен полковник Кирилл Курносов, — сказал он.
По словам Гончарова, отставка Канакина и назначение Курносова не связаны с недавним задержанием ряда сотрудников ФСБ, поскольку назначение состоялось еще весной. Он отметил, что начальника управления «А» будет утверждать президент страны.
Ранее сообщалось, что после увольнения Канакин занял пост президента Ассоциации ветеранов спецподразделения.
Курносов принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, участвовал в освобождении заложников в Беслане и имеет боевые награды, сообщает РИА Новости.
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