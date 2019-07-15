Депутат Госдумы прокомментировал заявление Турчинова по Крымскому мосту
Российские парламентарии прокомментировали заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
По его словам, украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы могут «снести» мост за несколько минут.
В ответ на это депутат Госдумы Руслан Бальбек обратил внимание, что Киев до сих пор не предоставил доказательства точности и меткости «Нептуна», а украинские военные демонстрировали лишь пуски ракет.
— Неужели он всерьез думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полетом? — заявил он.
Руслан Бальбек добавил, что подобные заявления могут навредить хрупким контактам, которые начинают устанавливаться между Россией и Украиной, передает RT.
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