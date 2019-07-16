Эксперт предрек безработицу миллионам людей из-за роботов
Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов заявил, что роботизация в ближайшем будущем может привести к сокращению шести миллионов человек.
По мнению специалиста, угроза безработицы из-за роботов прежде всего стоит перед представителями интеллектуального труда невысокой квалификации: юристы, бухгалтеры, кадровики.
Варламов уточнил, что в таких профессиях «порядка 90 процентов работы можно забрать у человека», автоматизировав рабочие процессы и оставив сотрудников-людей лишь на позициях по непосредственной организации труда роботов.
Помимо риска сокращения шести миллионов человек в ближайшие десять лет эксперт допустил, что еще у 25 миллионов работников радикально изменится состав работы, сообщает РИА Новости.
Ранее специалисты интернет-сервиса по поиску вакансий рассказали, представители каких профессий в скором времени могут остаться без работы, а кому, напротив, не грозит безработица.
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