Йодированную соль предложили использовать при изготовлении всех продуктов
Йодированную соль могут сделать обязательным ингредиентом для приготовления продуктов. Об этом говорится в законопроекте Министерства здравоохранения России.
В ведомстве выступили с предложением использовать йодированную соль при изготовлении хлебобулочных изделий с 1 июня 2020 года. С 1 июня 2021 года предлагается обогащать всю пищевую соль сорта экстра, высшего и первого помола йодатом калия. Уже с 1 июня 2022 года ее планируют задействуют в производстве всех продуктов.
Данная инициатива направлена на устранение йододефицита у россиян. Вместе с тем принятие законопроекта рискует привести к исчезновению некоторых продуктов, таких как соленья, а колбаса может поменять цвет.
Законопроект предполагает исключения. Так, соль не будет добавляться, если это не предусмотрено технологическим процессом.
На данный момент министерства не пришли к согласию по данному вопросу. В Эндокринологическом научном центре Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН заявили о вреде данной инициативы: в условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы. Об этом пишут «Известия».
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