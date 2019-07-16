Новорожденных младенцев в России будут фотографировать по ГОСТу

ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных впервые ввели в России. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

В тексте соответствующего документа указано, что стандарты касаются фотосессий младенцев в специальных студиях, дома, в парках и иных местах. В отдельном порядке отмечается, что ГОСТ не распространяется на съемку непосредственно во время родов.

По утвержденным нормам новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно.

Заказывать фотосессию могут только родители малышей или их законные представители. Они обязуются предоставить письменное согласие на съемку и обработку персональных данных.

Сам процесс проходит только в присутствии родителей младенца. При этом и фотограф должен следить за тем, чтобы ребенок не остался без присмотра.

Ключевым пунктом при организации съемок является безопасность детей. Специалист должен учитывать их чувствительность к свету и шуму, а также защищать от солнечных лучей и не создавать громких и резких звуков.

Существуют требования к помещению для фотосъемки: его необходимо проветривать и кварцевать после каждой сессии. Все предметы, используемые в процессе (соски, игрушки, качели и так далее) должны соответствовать стандартам безопасности. Температура воздуха не должна быть ниже 22 градусов тепла. Относительная влажность колеблется в пределах 50-70 процентов.

Фотограф при этом обязан быть старше 18 лет, обладать опытом работы и регулярно проходить курсы повышения квалификации. С собой ему надлежит взять паспорт и медкнижку. Фотограф с судимостью, а также с психическими расстройствами, проблемами со зрением и «социально опасными заболеваниями» до съемки допускаться не может. Специалист также должен быть некурящим и не злоупотребляющим спиртными напитками и наркотическими препаратами. Об этом пишет RT.

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