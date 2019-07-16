Жильцы дома на улице Летчика Бабушкина переехали в новые квартиры по реновации
• 10:45 • 16 июля 2019
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Все жители оформили документы по переселению
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Все жильцы дома 27 на улице Летчика Бабушкина переехали в новые квартиры в рамках программы реновации жилфонда столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского Департамента городского имущества.
Новый дом находится по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 29, корпус 2. Все жители оформили документы по переселению. Четыре семьи воспользовались своим правом на докупку площадей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам руководителя департамента Максима Гамана, это уже второе по счету полностью расселенное здание в Бабушкинском районе столицы.
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