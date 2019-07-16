Трех сотрудников столичного УВМ задержали за незаконное оформление более 190 иностранцев
Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве расследует уголовные дела в отношении трех сотрудников столичного УВМ и их соучастников. Они обвиняются в организация незаконной миграции.
По данным следствия, в 2018 году подозреваемые с целью незаконного личного обогащения организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан. Соучастники подавали в отдел по вопросам миграции по городу Москве недостоверные документы.
В результате преступной деятельности на учет по месту пребывания были поставлены свыше 190 иностранных граждан, сообщили на официальном сайте Следственного комитета РФ по городу Москве.
Подозреваемые задержаны. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Ведутся необходимые следственные мероприятия и сбор доказательной базы.
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