PR-директор Лепса рассказал, как артист отметит день рождения
• 12:17 • 16 июля 2019
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Григорий Лепс отметит день рождения на сцене
Фото: https://www.instagram.com/p/Bg_-7ORDIDJ/?hl=ru&taken-by=gvleps
PR-директор Григория Лепса Владимир Урюпин рассказал, как артист планирует отметить день рождения. 16 июля певцу исполняется 57 лет.
Как сообщил Урюпин, Григорий Лепс планирует отметить праздник на сцене. Вечером состоится большой концерт певца в «Крокус Сити Холле».
— Никаких столов и гулянок не будет, просто работа. Для гостей и друзей в «Крокусе» будут накрыты столы, во время концерта люди будут кушать и развлекаться, а Григорий Викторович будет для них работать, — рассказал Владимир Урюпин в комментарии Nation News.
Поклонники Лепса с утра начали поздравлять его с праздником в социальных сетях.
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