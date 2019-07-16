Социальное такси пропустили на выделенные полосы
Автомобили социального такси теперь курсируют по выделенным полосам. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Как отметили в пресс-службе, право передвигаться по выделенкам ускорит поездки социального такси по городу и позволит оперативно доставлять пассажиров до медицинских, культурных и социально значимых учреждений. Такие машины имеют желтый цвет и специальные госномера.
— Социальное такси — одна из самых востребованных городских услуг для жителей с ограниченными возможностями, —сообщил заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов. — Сегодня легковые машины социального такси ежедневно совершают свыше 350 выездов. Проезд по выделенным полосам позволит увеличить скорость транспорта, а также количество выполненных заявок.
Только в прошлом году услугами социального такси воспользовались тысячи человек. В общей сложности было выполнено более 95 тысяч индивидуальных заказов.
На выбор — несколько видов автомобилей. В том числе это автобусы малой и большой вместимости для поездок в группах. Оплата поездки производится при помощи социальной карты москвича.
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