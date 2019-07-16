«Включаю свет: мужа рядом нет»: Кудрявцева рассказала о ночных приключениях мужа
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева выставила новый пост в Instagram, в котором поделилась историей из жизни со своим мужем — хоккеистом Игорем Макаровым.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Девоньки-милые , хочу вас предупредить : если собираетесь замуж за молодого , знайте ! Они летают во сне .Сплю я значит себе спокойно и вдруг сквозь сон понимаю , что нарастает какой -то шум и льётся вода .Шум усиливается и хрясь грохот ..Вскакиваю , включаю свет Мужа рядом нет, стакан воды Пролит на постель. Сон говорит приснился , мол летел куда - то и запутался . Лежу . Думаю .
Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)
Под забавным фото собаки в прыжке, пытающейся схватить игрушку, она рассказала о «полетах» своего мужа.
— Сплю я, значит, себе спокойно и вдруг сквозь сон понимаю, что нарастает какой-то шум, и льется вода, — рассказала Лера. — Шум усиливается и хрясь — грохот! Вскакиваю, включаю свет: мужа рядом нет, стакан воды пролит на постель. Сон, говорит, приснился, мол, летел куда-то и запутался. Лежу, думаю, — рассказала телеведущая.
Подписчики знаменитости оценили рассказ по достоинству и поделились в комментариях своими подобными историями.
— А у меня была такая ситуация, рано утром просыпаюсь — мужа нет. Думаю, где пропал? Захожу в ванную комнату — лежит калачиком, спит в ванной, — поделилась поклонница.
— У меня один муж вообще по полу в сне полз, а сам думал, что по дереву лез, — написала пользователь соцсети.
— А мой сегодня всю ночь рычал и грыз подушку, — присоединилась к рассказчицам еще одна подписчица.
Кудрявцева и ее супруг вместе с 2013 года. В прошлом году у пары родилась дочь Маша.
Читайте также: Лера Кудрявцева показала лицо дочери