«Включаю свет: мужа рядом нет»: Кудрявцева рассказала о ночных приключениях мужа

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева выставила новый пост в Instagram, в котором поделилась историей из жизни со своим мужем — хоккеистом Игорем Макаровым.

Под забавным фото собаки в прыжке, пытающейся схватить игрушку, она рассказала о «полетах» своего мужа.

— Сплю я, значит, себе спокойно и вдруг сквозь сон понимаю, что нарастает какой-то шум, и льется вода, — рассказала Лера. — Шум усиливается и хрясь — грохот! Вскакиваю, включаю свет: мужа рядом нет, стакан воды пролит на постель. Сон, говорит, приснился, мол, летел куда-то и запутался. Лежу, думаю, — рассказала телеведущая.

Подписчики знаменитости оценили рассказ по достоинству и поделились в комментариях своими подобными историями.

— А у меня была такая ситуация, рано утром просыпаюсь — мужа нет. Думаю, где пропал? Захожу в ванную комнату — лежит калачиком, спит в ванной, — поделилась поклонница.

— У меня один муж вообще по полу в сне полз, а сам думал, что по дереву лез, — написала пользователь соцсети.

— А мой сегодня всю ночь рычал и грыз подушку, — присоединилась к рассказчицам еще одна подписчица.

Кудрявцева и ее супруг вместе с 2013 года. В прошлом году у пары родилась дочь Маша.

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