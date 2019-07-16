Трассу для авторалли начнут строить в Новой Москве уже осенью
Осенью текущего года на территории Новой Москвы стартует строительство профессиональной трассы для авторалли. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
— Это будет спортивный комплекс «Ралли Кросс Арена». Располагаться он будет вблизи села Ознобишино в поселении Щаповское, — отметил Жидкин. — В настоящее время здесь подготовительные работы уже начались. Активное строительство начнется в следующем квартале.
Длина трассы составит 1,1 тысячи метров. Рядом будет оборудована специальная площадка для занятий автомодельным спортом.
Проект предусматривает также строительство административно-бытового здания площадью почти 4 тысячи квадратных метров, трибуны для зрителей на 300 мест и паркинга на 150 автомобилей.
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