СМИ: Окружение Зеленского изолировало его от внешнего мира
Близкий круг людей украинского президента Владимира Зеленского защищает главу государства от внешнего мира, чтобы исключить возможность общения с другими людьми. Об этом газете «Украинская правда» сообщил источник правительства, который предпринимал попытки связаться с главой Украины.
— Если образно, то Богдан, Шефир и другие — они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими, — рассказал источник издания в МИД страны.
По данным журналистов, глава администрации президента Украины Андрей Богдан сейчас контролирует практически всю коммуникацию украинского лидера.
Сообщается, что ранее встретиться с Зеленским пытался министр иностранных дел Павел Климкин. Тем не менее поговорить с главой государства ему не удалось.
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