Госдума приняла законы, ужесточающие наказание за нарушения при техосмотре
Во вторник, 16 июля, Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, которыми предлагается ужесточить административную и уголовную ответственность за нарушения при техническом осмотре. Проекты были внесены нижней палатой Федерального собрания в правительство РФ.
Так, уголовное преследование будет грозить нарушителю при отсутствии обязательной лицензии в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра.
Административный штраф в размере двух тысяч рублей будет взиматься с тех, кто управляет машиной без оформленной диагностической карты. При этом за повторное аналогичное нарушение ответственность будет уже не административная.
Помимо прочего, предлагается ввести штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юрлиц за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Об этом пишет РИА Новости.
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