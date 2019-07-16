Детский сад на 350 мест появится в районе Солнцево
Детский сад на 350 мест будет построен в рамках жилой застройки в столичном районе Солнцево. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Объект будет возводиться по адресу: Боровское шоссе, владения 1–2. На территории детского сада предусмотрены асфальтобетонное покрытие, тротуары, пешеходные зоны, теневые навесы, детские площадки, газоны, а по периметру установят шумозащитное ограждение.
Обучение будет проводится в 14 группах полного дня по 25 человек в каждой. По три группы планируется создать для детей младшего и среднего возрастов и по четыре — для детей старшего возраста и тех, кто готовится пойти в школу, передает агентство городских новостей «Москва».
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