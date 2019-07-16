Молодожены смогут без очереди поклониться мощам Петра и Февронии
• 15:53 • 16 июля 2019
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Мощи пробудут в храме Христа Спасителя до воскресенья, 21 июля
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Молодожены смогут без очереди поклониться привезенным из Мурома в Москву мощам Петра и Февронии в храме Христа Спасителя. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и Всея Руси.
В день бракосочетания молодожены могут обратиться к волонтерам в общей очереди, зайти в храм вместе со своим фотографом и пройти к святыне вне очереди, передает агентство городских новостей «Москва».
Мощи святых князя Петра и Февронии привезли в Москву в воскресенье, 14 июля. Они пробудут в храме Христа Спасителя до воскресенья, 21 июля.
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