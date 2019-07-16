Оперный фестиваль под открытым небом планируют провести в «Царицыно»
В музее-заповеднике «Царицыно» в 2021 году планируют провести оперный фестиваль под открытым небом. Об этом во вторник, 16 июля, сообщила генеральный директор музея Елизавета Фокина.
— Если вспоминать Екатерину II, в тот момент в XVIII веке очень популярна была барочная опера. Екатерина II даже писала комические текстовые либретто для опер, поэтому мы думаем, что просто обязаны сделать такой фестиваль. Надеемся, что он пройдет в 2021 году, — пояснила она.
Елизавета Фокина напомнила, что с 12 по 21 июля в парке-заповеднике проходит фестиваль «Дачное Царицыно». В субботу, 20 июля, в его рамках пройдут мероприятия, посвященные опере. Для гостей приготовили детскую программу, мини-оперу по мотивам «Детского альбома» Чайковского в исполнении солистки хора Большого театра Галины Войниченко, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Летняя музыкальная программа пройдет в 12 парках Москвы