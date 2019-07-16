Столичные тарифы ЖКХ под контролем

Как показал анализ, который провели к Международному урбанистическому форуму, тарифы на электроэнергию, газ и воду в Москве одни из самых низких в Европе как в реальных ценах, так и в пересчете на покупательную способность населения (она показывает, сколько товаров и услуг можно приобрести на одну и ту же сумму в валютах разных стран. — «МВ»).

Так, к примеру, в Москве по параметрам покупательной способности стоимость киловатт/часа электроэнергии в первом полугодии прошлого года составляла 19 центов, в Великобритании — 25 центов. Это значит, что за один доллар в столице можно было купить 5,2 киловатт/ часа, а в Великобритании — только 4 киловатт/часа.

Но самые низкие коммунальные тарифы в Исландии, а самые высокие — в Испании .— Москва сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги. Благодаря этой политике последние пять лет рост тарифов на ЖКУ в столице не превышает уровня инфляции, — отметил глава Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

Власти Москвы делают все, чтобы тарифы на жилищно-коммунальные услуги оставались одними из самых низких

СПРАВКА

Плановое повышение тарифов в столице, которое вступило в силу 1 июля 2019 года, стало самым низким с 1992 года: совокупный платеж вырос в среднем на 2,6 процента к июлю прошлого года.

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