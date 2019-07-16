Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
• 18:46 • 16 июля 2019
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В воздушной гавани Шереметьево задержано 11 авиарейсов задержано
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Более 40 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах вечером во вторник, 16 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Так, в воздушной гавани Внуково задержано 15 рейсов, еще шесть отменено.
В свою очередь, аэропорт Домодедово задержал шесть рейсов, еще шесть отменено.
В воздушной гавани Шереметьево задержано 11 авиарейсов задержано.
Актуальная информация о рейсах доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
Ранее синоптики прогнозировали на вечер вторника, 16 июля, дожди с грозами и усиление ветра до 15 метров в секунду.
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