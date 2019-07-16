Сотрудники Домодедова будут передвигаться по аэропорту на гироскутерах
Сотрудники столичного аэропорта Домодедово будут передвигаться по зданиям и территориям воздушной гавани на электрических гироскутерах (сегвеях) благодаря новой системе совместного использования микротранспорта для персонала.
На территории аэропорта заработали три станции, где сотрудники могут взять гироскутер и воспользоваться ими. Они представляют собой парковочный модуль с подзарядкой, где также хранится шлем, использование которого обязательно для безопасности.
Предполагается, что использование микротранспорта повысит эффективность коммуникации персонала, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на компанию-производителя станций для подзарядки и хранения самокатов.
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