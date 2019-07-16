Жириновский пояснил, чем табак вреднее спиртного
Политик, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время своей речи в Государственной Думе 16 июля заявил, что табак гораздо более вреден для человеческого организма, чем алкогольные напитки.
Парламентарий аргументировал это происхождением «яда». По словам Жириновского, в алкоголе есть хотя бы природная основа – фрукты, ягоды. Табак же, по мнению лидера ЛДПР – это отрава в чистом виде.
— Курильщик — это самоубийца. Алкоголь — это плохо, но там хотя бы природная основа напитка. Это виноград, это фрукты, яблоки. Просто градус может немного влиять на человека, - цитирует Жириновского агентство городских новостей «Москва».
Политик заметил, что в табакокурении нет никакой природной необходимости. Жириновский также подметил, что всегда выступал и будет выступать против смягчения законодательства в рамках борьбы с потреблением гражданами никотиновой продукции.
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