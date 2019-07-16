Зоолог рассказал, когда в Москве закончится «нашествие» крылатых муравьев

Появление в Москве крылатых муравьев — обычное явление, связанное с погодой, оно завершится через несколько дней. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил энтомолог Илья Гомыранов.

Ранее в социальных сетях появились фотографии и сообщения о том, что в Москве наблюдаются много летающих муравьев.

Как рассказал Гомыранов, такое явление наблюдается ежегодно. Муравьи вылетают примерно в одно время, чтобы у них была возможность для спаривания с неродственными особями.

— Установившаяся в Москве влажная и теплая погода наиболее благоприятна для размножения. Через несколько дней количество летающих муравьев сократится, — сказал Гомыранов.

Чаще всего на фото встречается один из самых обычных муравьев — черный садовый. Период лета у них довольно продолжительный по времени и наблюдается в июле–августе. Никакой опасности для москвичей и жителей области летающие муравьи не представляют, подчеркнул энтомолог.

Он добавил, что самцы после спаривания довольно быстро погибают, а самки (матки) отыскивают укромные места под камнями, бревнами и листьями, где вырывают первую камеру будущего муравейника. Самка спаривается один раз за свою жизнь. Примечательно, что матки черных садовых муравьев являются рекордсменами среди насекомых по продолжительности жизни: в лабораторных условиях одна из них прожила 28 лет, передает РИА Новости.

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