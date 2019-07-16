Ливни в Москве будут неоднородными и продлятся до вечера среды
Ливни в Москве в ночь со вторника на среду и в течение дня будут неоднородными, они будут идти с перерывами до вечера среды. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Согласно его прогнозу, дождь в столице пройдет в течение всего дня среды и завершится вечером. При этом он не будет непрерывным.
— Осадков выпадет не так много, несколько миллиметров, речь идет о 5-8 миллиметрах за ночь. И завтра днем может быть примерно столько же, но осадки неоднородные, где-то их будет меньше, где-то больше, — цитирует Синенкова РИА Новости.
Ранее МЧС предупредило жителей и гостей города о дожде с грозами и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду до конца дня.
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