Экс-бухгалтера «Седьмой студии» выпустили под подписку о невыезде
Следствие отпустило бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств, из-под домашнего ареста. С нее взяли подписку о невыезде. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил адвокат Масляевой Юрий Ефименков.
— Следователь отпустил мою подзащитную под подписку о невыезде. Она уже вышла на работу в театр «У Никитских ворот» Марка Розовского, — сказал защитник Масляевой.
Он пояснил, что следователь отпустил ее после того, как уголовное дело было возвращено в прокуратуру, которая вернула его Следственному комитету, передает ТАСС.
Ранее суд отложил рассмотрение дела «Седьмой студии» до 16 августа.
Напомним, фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры на популяризацию современного искусства в России в рамках проекта «Платформа». Это произошло в период с 2011 по 2014 год. 8 апреля Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде.
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