Столичные полицейские заблудились в лесу во время рабочей операции

Сотрудники полиции потеряли ориентацию в районе между поселениями Киевское ТиНАО и Могутово Московской области. В поисковой операции были задействованы представители оперативной группы поискового отряда «Лиза Алерт». Они в кратчайшие сроки нашли полицейских и помогли им добраться до места назначения.

Сотрудники этой организации предупреждают горожан, что не стоит быть наивными во время пребывания в лесу.

— Первая причина подобных происшествий — беспечность людей. Они идут туда неподготовленными. Вторая — переоценка своих сил. Все почему-то считают, что прекрасно знают лес и сами справятся с ситуацией. Третья причина — заболевания, травмы или состояние алкогольного опьянения, — говорится на официальном сайте поискового отряда.

«Лиза Алерт» напоминает, что тем, кто собирается в лес, надо подготовиться: одеться по погоде, сообщить об этом своим близким и родным, изучить местность, не пытаться залезать на высокие деревья. В случае, если вы потерялись, немедленно обратиться в профильные службы, не паниковать и обследовать обстановку на месте, где заблудились.

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