Бузова, Бородина и Малахов номинированы на ТЭФИ-2019
Телеведущие Андрей Малахов, Ольга Бузова, Дмитрий Нагиев, Ксения Бородина, Дмитрий Губерниев, Петр Толстой и многие другие номинированы на индустриальную телевизионную премию ТЭФИ-2019.
На звание лучшего ведущего утренней программы претендуют Ксения Бородина с передачей «Перезагрузка» («ТНТ») и Регина Тодоренко с «Регина+1» («Пятница»). За приз в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы» будут бороться Иван Ургант с шоу Первого канала «Вечерний Ургант», его коллега из «Голоса» Дмитрий Нагиев, а также Николай Басков с программой «Ну-ка, все вместе!» («Россия-1») и Сергей Светлаков с Александром Незлобиным с проектом «Слава богу, ты пришел!» («СТС»).
Кроме того, в списке претендентов на ТЭФИ можно увидеть Андрея Малахова с его программами на «России-1», Ольгу Бузову с реалити-шоу канала «ТНТ» «Дом-2. Город любви», а также ведущая «AGENT SHOW» на канале «Пятница» Анастасию Ивлееву.
Всего в этом году было подано рекордное количество заявок с момента учреждения премии — 630 проектов. Торжественная церемония вручения ТЭФИ-2019 пройдет 2 октября в Московском театре мюзикла, сообщается на официальном сайте премии.
Напомним, 18 июня в Москве состоялось вручение общенациональной премии «ТЭФИ-KIDS» в области детского телевидения.
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