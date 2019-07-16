Эксперты определили самые дорогие города для жизни
Аналитики изучили показатели расходов на проживание в городах по всему миру и составили сводный рейтинг самых дорогих для жизни населенных пунктов.
Первые пять мест в рейтинге достались швейцарским городам: Базель, Цюрих, Лозанна, Женева, Берн. Следующие три строчки заняли норвежские Ставангер, Осло и Трондхайм. Затем следует американский Нью-Йорк, замыкает топ-10 норвежский Берген.
Москве досталось в рейтинге 221-е место. Санкт-Петербург получил 255-ю строчку, Нижний Новгород — 269-ю, Екатеринбург — 278-ю, Красноярск — 281-ю.
Полный рейтинг опубликован на официальном сайте сервиса Numbeo.
Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг городов РФ с самыми дорогими новостройками: средняя стоимость квадратного метра к концу марта 2019 года составила 205 тысяч рублей.
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