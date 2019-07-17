«Роскачество» рассказало, как выбрать вкусный арбуз

Эксперты «Роскачества» дали советы, как выбрать качественный арбуз, где следует покупать ягоду и какие характеристики не влияют на вкусовые качества и безопасность.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо определиться с местом покупки. Так, научный сотрудник Института бахчеводства Артем Соколов советует покупать арбуз вблизи места выращивания — поля. По его словам, чаще всего арбузы у дорог возле полей полностью дозревшие. Они не транспортировались, зачастую были собраны прямо в этот день. Это самая свежая продукция высшего качества. Но такую ягоду нужно обязательно вымыть, так как на них оседает пыль.

Тем, у кого нет возможности купить арбуз вблизи места его произрастания, следует обратить внимание на продуктовые рынки и ярмарки. А вот в супермаркетах нередко встречаются арбузы очень дешевые, но низкого качества.

Чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию. Если звук глухой — арбуз перезрел, а если слишком звонкий — не вызрел до конца.

После этого следует оценить внешний вид арбуза. На ягоде не должно быть побитостей и трещин, а корочка не должна блестеть. Ее глянцевая поверхность указывает на то, что арбуз неспелый. В процессе созревания корочка становится более матовой. На кожуре обязательно должно быть земляное пятно ярко-желтого цвета, чем ярче — тем лучше. Это значит, что арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно. А вот цвет и форма арбуза не влияют на вкус ягоды.

Также не имеет значения, высох хвостик или нет. Сжимать арбуз тоже не нужно, рассчитывая на характерный треск, так как хрустит ягода один раз и, вероятно, это уже произошло по пути на прилавок.

Эксперты напомнили, что покупатель имеет право потребовать у продавца документацию, чтобы удостовериться в качестве покупаемого арбуза.

Проверить зрелость арбуза дома можно, опустив его в ванну. Арбуз не должен тонуть. Если тонет — значит, перезрел, из него вышел воздух. Большое количество белых семечек внутри свидетельствует о том, что арбуз удобрялся нитратами. Также на применение повышенных доз азотных удобрений может указывать образование большого количества белых и желтых прожилок в мякоти.

Ранее эксперты рассказывали, чем опасны ранние арбузы и кому они противопоказаны.

Читайте также: Стал известен способ похудения с помощью арбузной диеты