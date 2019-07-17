Путин одобрил повышение зарплат служащим по контракту рядовым и сержантам
• 08:09 • 17 июля 2019
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Соответствующий закон должен вступить в силу уже с 1 сентября 2019 года
Фото: Официальный сайт президента РФ
Президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства обороны РФ повысить социальную поддержку рядовым и сержантам, служащим по контракту. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Так, с 1 сентября 2019 года должен возрасти оклад военнослужащих, которые замещают первичные воинские должности рядового состава.
Кроме того, с 1 октября 2019 года вступает в силу закон о повышении размера компенсаций рядовым и сержантам, снимающим жилье.
Помимо прочего, также с 1 октября предполагается введение ежемесячной надбавки в размере 30 процентов от оклада по должности водителям категорий C и Е за важность реализуемых задач. Об этом пишет «Красная звезда».
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