Экономист рассказал, когда наступит худший день для рубля
Сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский выразил уверенность, что худшим днем для рубля может стать 26 июля — последняя пятница месяца.
По данным прогноза эксперта, российская валюта должна укрепиться на следующей неделе до 61,9 рубля за доллар, чему отчасти поспособствует обнародование предварительных сведений по ВВП США за второй квартал.
Тем не менее, уверен экономист, в центре внимания останется более актуальный вопрос, а именно — полугодовая корпоративная финансовая отчетность. Из нее станет ясно, насколько курс доллара по отношению к мировым валютам «дискомфортен для продаж таких транснациональных корпораций, как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel».
Рожанковский добавил, что после заседания по монетарной политике Банка России инвесторов «может постичь разочарование». После совещания регулятор может начать приобретать валюту для Министерства финансов РФ. В этом случае курс рубля развернется в противоположную сторону. Об этом пишет «Российская газета».