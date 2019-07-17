Роспотребнадзор заявил, что 90 процентов онкозаболеваний вызваны курением

Роспотребнадзор сообщил, что курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний. Помимо этого, пагубная привычка приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы.

Известно, что 60 миллиграммов никотина — смертельная доза для взрослого организма. Между тем, выкуривая одну сигарету, человек получает около трех миллиграммов.

— Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого, хронический бронхит и эмфизема, коронарная болезнь. 90 процентов онкологических заболеваний вызвано курением табака, — рассказали на сайте ведомства.

Те, кто начинают курить с возраста пятнадцати лет, подвержены риску появления рака в пять раз чаще, чем те, кто выкурили свою первую сигарету после 25 лет. Помимо прочего, человек с этой пагубной привычкой сокращает себе жизнь на 20–25 лет.

Так, одна пачка сигарет в день равна дозе 200 рентгеновских снимков. Женщины-курильщики склонны к варикозу и тромбозу. Риск возникновения ишемической болезни сердца, инфаркта, мозгового инсульта у любительниц табака существенно увеличивается.

У мужчин, имеющих эту вредную привычку, здоровье страдает не меньше. Так, у 50 процентов курильщиков диагностируются разные степени импотенции.

Зато у бывших курильщиков самочувствие быстро улучшается, а здоровье начинает постепенно восстанавливаться после отказа от сигарет. Специалисты отмечают, что те, кто избавился от пагубной привычки в 30–35 лет, имеют продолжительность жизни ту же, что и у людей, не куривших никогда.

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